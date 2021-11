Mountainbiker uit Axel kijkt niet meer op tegen de Ardennen

Het seizoen voor mountainbikers was kort, maar voor Peter de Braal precies lang genoeg om zich in de kijker te rijden. De renner uit Axel verraste vooral zichzelf met een podiumplek in Duitsland en niet veel later in oktober met zilver tijdens het Nederlands kampioenschap in het Zuid-Limburgse Eijsden in een race over meer dan honderd kilometer.