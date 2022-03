Motorcrosser Tallon Verhelst zegeviert in Vlissingen

Zweistra beste Nederland­se in Den Bosch en mag naar wereldbe­ker­fi­na­le

DEN BOSCH - Thamar Zweistra heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de werelbekerfinale dressuur, die in april in Leipzig wordt gehouden. De amazone uit Schore was zaterdag in de laatste reguliere World Cup in Den Bosch de beste Nederlandse met 77,080 procent.

