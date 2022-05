Motorcrosser Mark Boot neemt leiding over in Belgische titelstrijd

Karter Youri Bonte beleeft een geweldig weekend in Venray

Vorig seizoen werd Youri Bonte kampioen in de IAME X30 Junior-klasse. De nu vijftienjarige karter uit Vrouwenpolder maakt dit seizoen zijn debuut in de IAME X30 Senior-klasse. In de eerste weekenden liet hij al zien dat hij een coureur is om rekening mee te houden. Afgelopen weekend bewees hij dat opnieuw, want Bonte reed in de kwalificatie naar pole position en domineerde alle races op de kartbaan in Venray.

2 mei