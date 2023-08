Mooi programma eerste ronde veld: PKC-TOP en Ondo-Swift

Het veldseizoen begint op 9 september. Het KNKV heeft het programma gepubliceerd. Alle clubs komen uit in de poules van vier in plaats van acht. Daardoor komen ploegen elkaar voor de start van de zaalcompetitie tweemaal tegen en zijn er veel Zeeuwse derby's.

TOP Arnemuiden komt uit op het hoogste niveau. Het verschil met de ereklasse van vorig jaar is dat er nu veel meer clubs in uitkomen. In poule 8 treft het team van coach Edwin Coppoolse de Zuid-Hollandse ploegen Sporting Delta, DeetosSnel en PKC. De laatste is meteen de eerste tegenstander, in Papendrecht.