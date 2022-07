Monsterrit Alain de Smit van IJzendijke naar Parijs eindigt in ziekenhuis: ‘Ik heb zó veel pijn gehad, maar het is gelukt’

In een bakoven met temperaturen die extreem hoog opliepen, nam Alain de Smit met zijn collega Edwin Versprille uit Terneuzen tijdens een rit over 347 kilometer maandag symbolisch afscheid van de wedstrijdsport. Dat draaide uit op een zware beproeving. In een langdurig en afmattend gevecht vertrok De Smit om vier uur ’s nachts uit IJzendijke.

Achttien uur later stapte hij uitgedroogd en met niet te duiden ziekteverschijnselen bij de Eiffeltoren af. Dat leidde enkele uren later tot een ziekenhuisopname in Parijs. ,,Ik voelde me slecht’’, vertelt hij, om te vervolgen dat het inmiddels een stuk beter gaat. ,,Draaierig, misselijk, ik viel steeds weg. Ik ben echt goed blijven drinken, maar misschien is het toch een tekort aan vocht geweest. Of een zonnesteek.‘’