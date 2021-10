Monique Verschuure is inspiratie voor coronapatiēnten; Yersekse atlete maakt verbluffende rentree

Inmiddels voelt Verschuure zich herboren. De 41-jarige is bezig aan een verbazingwekkende comeback. Die begon in juli met een overwinning in haar eigen Sportvisserloop. Daarna volgden succesjes in een aantal Zeeuws-Vlaamse trimlopen, werd ze Nederlands kampioenen 10 kilometer bij de veertigplussers, noteerde ze een snelle tijd bij een halve marathon in Antwerpen en liep ze naar de vijfde plaats in de Kustmarathon. Als klap op de vuurpijl sloot ze zaterdag haar najaar af met een nationale duatlontitel in haar leeftijdscategorie.