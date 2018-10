Monica Sanderse verwerkt zwaar verleden met hardlopen

Sanderse geniet steeds meer bekendheid in Zeeland. Sinds ze in april de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen won, kennen velen haar naam. Máár slechts weinigen weten iets over haar achtergrond. ,,Mensen vragen me er ook niet naar”, vertelt ze met een Oost-Europese tongval. ,,Maar ik wil best praten over mijn tijd in Roemenië, waar ik tot mijn twintigste heb gewoond. En over hoe zwaar ik het daar én tijdens mijn eerste vijf jaar in Nederland heb gehad. Mijn leven is niet eenvoudig geweest, maar inmiddels kan ik wel zeggen dat ik er echt iets van gemaakt heb.”