Monica Sanderse heeft geen straf meer

Gouden debuut voor Anne-Li Slootmaker

3 februari ZIERIKZEE - Het turnniveau in Zeeland bleek dit weekend tijdens de kwalificatiewedstrijden in Zierikzee zo op het oog prima in orde. Er werden goede resultaten geboekt in de diverse niveaus. De concurrentie van de Brabantse clubs is echter hoog en er kan zeker nog wel een stap gemaakt worden.