Mobach komt een seconde tekort voor plaats in top vijf

CHARLEVILLE-MEZIERES - Het is wielrenner Jarno Mobach zaterdag niet gelukt zijn plek bij de beste vijf in de Franse rittenkoers Circuit des Ardennes vast te houden. De coureur uit Philippine kwam daarvoor na de laatste rit een seconde tekort.

Mobach had zich in Frankrijk van een goede uitgangspositie verzekerd met een goede start. Woensdag werd hij in de eerste rit tiende en een dag later leverde de tweede etappe hem een vijftiende plek op. Hij stond daardoor vijfde in het algemeen klassement. De derde etappe veranderde daar niets in, want die werd vanwege sneeuwval voortijdig stilgelegd.

Zaterdag, voor de vierde en laatste rit, ging Mobach door zijn goede begin met een achterstand van slechts zeventien seconden op koploper Lucas Eriksson van start. Zelfs de eindoverwinning zat er dus nog in voor de Zeeuws-Vlaming. Maar hij viel uiteindelijk net buiten de top vijf.

Hij kwam als 26ste over de finish in Charleville-Mézières en dat was niet genoeg om de vijfde plek vast te houden. De Brit Oscar Onley, elfde in de laatste etappe, kwam hem namelijk nog net voorbij. Het verschil tussen de twee was slechts één seconde. Lucas Eriksson hield genoeg voorsprong over om er met de eindoverwinning vandoor te gaan.

Mobach was overigens niet de enige Zeeuw die in het Circuit des Ardennes in actie kwam. Ook Thijs de Lange verscheen aan de start in Frankrijk. Hij finishte als 77ste in de laatste rit en zakte daardoor in het algemeen klassement naar plek zestig.