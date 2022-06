‘Mister Tjoba’ Dennis Broerse hoopt op afscheid met een titel

Spectacu­lai­re speren stelen de show bij Pinkster­wed­strij­den Hulst

HULST - Het speerwerpen was bij de Pinksterwedstrijden op de Piet Vonckbaan in Hulst een spectaculair onderdeel. De speren vlogen over afstanden van 22 tot over de 66 meter. Met aanloop van minstens 30 meter meegerekend heb je dan al een flink stuk voetbalveld (90 – 110 m) overbrugd.

6 juni