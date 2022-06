Mirte Meessens maakt in Axel indruk met haar ‘draak’ Double

In de 1.20m twee fasen stuurde de frêle amazone de met veel techniek en vermogen van de bodem ketsende Diamant de Semilly-afstammeling in de van spanning zinderende barrage naar de overwinning (0/0/19.16). Rowen Jansen uit ’s-Heerenhoek eiste met de Andiamo-zoon Animo’s Indoia de tweede plaats op (0/0/20.01).

Hindernissen verslindende ruin

In de rubriek 1.30m flikte Mirte Meessens met Double nogmaals dit kunstje. Zij stuurde de als een hyena de hindernissen verslindende negenjarige ruin in 22.38 seconden foutloos rond. Yenca Sips uit Zaamslag eindigde met de Cidane-dochter Kriannelina als derde (0/4/25.38).

,,Wow. Wat sprong Double weer geweldig’’, was de eerste reactie van Meessens. ,,We hebben dit paard zelf gefokt. Het is echt geen gemakkelijk beestje. Op stal, tijdens de trainingen en bij het losrijden is het echt een draak. Dat zag je ook bij de prijsuitreiking. Maar in de ring staat hij er, vreet hij de hindernissen gewoon op en wil hij geen fout maken. Dit was zijn eerste 1.30m parcours. Ik ben tevreden, maar er zit nog meer in.’’