Minderhoud start goed in Tokio: individuele dressuurfinale is bijna niet te missen

Massale belangstel­ling van wielren­ners voor Ronde van Philippine

14 juli PHILIPPINE - Het is lang geleden dat wielercomité Philippine zoveel inschrijvingen heeft ontvangen voor het jaarlijkse criterium Ronde van Philippine. De teller is de kaap van 200 deelnemers inmiddels gepasseerd. Na een lange coronapauze staan er eindelijk weer wielerkoersen voor amateurs op het programma en de renners maken daar dankbaar gebruik van. ,,We zijn blij dat het eindelijk weer koers is”, verwoordt comitévoorzitter Edwald Martijn het algehele enthousiasme bij de wielerfanaten.