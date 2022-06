Minderhoud maakt rentree, CHIO-selectie is bijna geheel Zeeuws

Jan Roose kan niet stilzetten en zet uurloop na dertig jaar terug op de kalender

GOES - Tussen de pogingen door om niets meer te organiseren heeft Jan Roose uit Goes AV’56 op het spoor gezet van een uurloop op vrijdag 24 juni. De uurloop is zeker al 30 jaar niet meer georganiseerd in Zeeland. De laatste versie was in 1990 op de baan in Zierikzee.

2 juni