Milan Vader uit Ronde van Valencia na twee besmettingen bij anderen van Jumbo-Visma

Pattinama-Kerkhove gevloerd door Noord-Macedoni­sche in Manacor

MANACOR - Lesley Pattinama-Kerkhove is in de tweede ronde van het ITF-toernooi in Manacor uitgeschakeld. De Noord-Macedonische Lina Gjorcheska was donderdag met 7-6(6) 6-4 te sterk voor de op het Spaanse eiland Mallorca als derde geplaatste Zeeuwse tennisster.

3 februari