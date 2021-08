Milan Vader schrapt EK-deelname; ‘Les die ik in Tokio heb geleerd’

Het mountainbikeseizoen is maar kort: van begin mei tot eind september. Vader is constant onderweg en leeft vanuit zijn koffer. ,,Door mijn sport kom ik wel op veel plekken in de wereld en dat is mooi”, zegt hij. ,,Maar ik houd niet echt van die reisdagen en zeker niet als je in heel andere tijdzones terecht komt en met jetlags te maken krijgt. Ik ben al naar Tokio geweest en straks komt er ook nog een wereldbekerwedstrijd in de Verenigde Staten aan. Wil ik iets van mijn tweede seizoenshelft maken, dan moet ik nu even de rust pakken om goed te kunnen trainen. Als ik niet naar Servië hoef, scheelt dat tenminste één reis.”

De Walchenaar, twee jaar geleden derde op het EK, gaat nu langer trainen in het Italiaanse Livigno en daarmee zit hij gelijk al dicht bij de plek waar eind deze maand het WK wordt gehouden, Val di Sole. En daarna moet hij zich in vorm proberen te houden voor de World Cup in Zwitserland, het NK in Sittard en de reis naar Amerika. ,,Het is allemaal best veel”, bevestigt Vader. ,,Daarom vond ik het ook niet zo erg dat ik twee dagen na mijn olympische race al terug was in Nederland. Want het seizoen gaat gewoon door, je moet gefocust blijven…”