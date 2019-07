Milan Vader samen met Mathieu van der Poel naar EK mountainbike

Tennisser Gijs Donze ook de sterkste in toernooi Clinge

15:09 CLINGE - In het 31e Haulez Assurantiën Sloebertennistoernooi van Game’78 in Clinge stond Gijs Donze (23) op de finaledag slechts het redden van de eer toe aan Wout Martens (18) in de 3-poule: 6-1 6-0.