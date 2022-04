Milan Vader rijdt attent voorin in Baskenland

Van de Ven: Gehavend, maar wel dik in de punten

AGUEDA - Totaal gehavend pakte Nancy van de Ven in de Grand Prix van Portugal 44 punten voor de strijd om de wereldtitel. Dat was meer dan verwacht, nadat ze zaterdagochtend hard ten val kwam tijdens de vrije training. ,,Nancy is op dit moment de beste van iedereen”, zei broer en coach Rinus na de tweede manche. ,,Maar het zat dit weekend niet mee.”

