Milan Vader moet nog zeker enkele dagen in ziekenhuis Bilbao blijven

Milan Vader (26) kwam vrijdag ten val in de afdaling tijdens een etappe in de Ronde van Baskenland. Met ernstige verwondingen werd hij naar het ziekenhuis in Bilbao gebracht, waar hij meteen geopereerd is. Vrijdagavond meldde Jumbo-Visma wel dat zijn situatie stabiel is, maar het is onduidelijk wat dat precies inhoudt.