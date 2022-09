Milan Vader maakt half jaar na crash rentree; ‘Er is niets meer dat me beperkt’

Het gaat snel met Milan Vader. Heel snel zelfs. De 26-jarige renner is even terug in Nederland, na negen trainingsweken in Spanje. Nu maakt hij zich op voor de Ronde van Kroatië, de zesdaagse die op 27 september begint. Dat is minder dan een half jaar na zijn ernstige val in een koers nabij Bilbao. ,,Drie weken geleden heb ik allemaal tests gedaan”, legt hij uit. ,,Diverse resultaten die daaruit kwamen, waren hetzelfde als in december 2021. Dat zegt denk ik wel wat. Het doet mij geloven dat ik misschien wel sterker uit deze periode kom dan ik ooit was.”