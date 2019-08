Milan Vader: ‘Ik ben nog meer gaan leven als een topsporter’

Vader (23) geniet op een terras in het centrum van Middelburg van een espresso. Hij is net terug van een hoogtestage in het Italiaanse Livigno, waarmee hij een lange en zeer succesvolle roadtrip door Europa afsloot. Hij werd als eerstejaars eliterenner onder meer derde op het EK in Brno. Nu is hij een paar dagen thuis, voor hij weer naar het WK in Canada vertrekt. Het is tijd om even stil te staan bij hou mooi deze zomer is, al moet er ook gewoon getraind worden. ,,Straks maak ik nog een rondje.”