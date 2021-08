Milan Vader heeft zaterdag op het WK geen last van Mathieu van der Poel en Tom Pidcock

Snelle exit voor Pattinama-Kerkhove op US Open

24 augustus NEW YORK - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is al snel uitgeschakeld op de US Open in New York. Op de openingsdag ging ze in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi met 6-2 6-2 onderuit tegen de 23-jarige Française Harmony Tan.