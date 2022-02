Milan Vader gaat in Spaanse koninginnenrit met de besten mee omhoog

WK-selectie met Van Anrooij, maar zonder Worst en Betsema afgereisd

PAPENDAL - De Nederlandse selectie is dinsdag niet met alle geselecteerd renners afgereisd naar het WK Veldrijden in Fayetteville. De Kapelse Shirin van Anrooij is wél van de partij, maar twee voorziene rensters uit de elite-vrouwenploeg hebben moeten besluiten in Nederland achter te blijven: Annemarie Worst en Denise Betsema.

25 januari