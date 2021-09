Milan Vader gaat bij Jumbo-Visma mountainbiken combineren met wielrennen op de weg

Vader heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op het mountainbiken met de Olympische Spelen in Tokio als hoofddoel. Na zijn tiende plaats in Tokio gaat zijn carriere een andere fase in. Daarin maakt hij nu ook ruimte voor wielrennen op de weg.

,,Koersen op de weg is relatief nieuw voor mij’’, vertelt hij. ,,Vroeger heb ik wel op de weg gekoerst, maar niet heel veel. Ik heb er veel zin in. Het team heeft veel kennis en ervaring in huis, dus dat gaat goed komen.’’

,,Ik vind het mooi dat bij Team Jumbo-Visma alles is gericht op performance. Ik verwacht er veel en snel te kunnen leren en me er goed te ontwikkelen als atleet. Een groot doel worden de Olympische Spelen in Parijs. Ik hoop daar op de mountainbike een medaille te pakken.’’

Tim Heemskerk is link met Jumbo-Visma

De link tussen Vader en Jumbo-Visma is snel gelegd. Tim Heemskerk is al jaren Vaders begeleider bij het mountainbiken, hij is tevens performancecoach bij Jumbo-Visma. ,,Milan is met ons mee geweest op trainingskamp’’, aldus Merijn Zeeman, sportief directeur, ,,en heeft een aantal fysieke testen en persoonlijkheidstesten gedaan. We hebben hem echt goed leren kennen.’’

,,We zien heel veel potentie in hem. Hij is fysiek buitengewoon getalenteerd. Hij is technisch gezien heel goed op de fiets. Ook zijn persoonlijkheid spreekt ons heel erg aan. Milan is iemand die heel veel bereidheid heeft om in zichzelf te investeren en goed kan samenwerken.’’

Zeeman denkt dat Vaders kwaliteiten ‘tot en met het middengebergte’ liggen. ,,Hij is explosief bergop. In zo’n wedstrijdprogramma willen we hem dingen gaan leren. Hoe snel pakt hij het op, het rijden in een peloton, een World Tour-peloton? Dat is iets dat we echt nog moeten gaan zien.’’

Behalve Vader maakten de broers Tim en Mick van Dijke uit Colijnsplaat al deel uit van Jumbo-Visma. Ook zij zijn binnengekomen via een ander traject, namelijk via het veldrijden. Zij combineren dat met het wielrennen op de weg.