Middelkamp blijft kweekvijver voor talent: ‘Renners naar hoger niveau tillen, daar doen we het voor’

Een uitzonderlijk seizoen. Zo kan je het voorbije wielerjaar van ZRTC Theo Middelkamp gerust noemen. Winst in de prestigieuze thuisklassieker Omloop van de Braakman, overzeese dominantie in de Ronde van Frans-Guyana en weer diverse renners afgeleverd bij een ploeg op hoger niveau. ,,We beseffen maar al te goed dat het uitzonderlijk was”, stelde Ad Polak op de ploegpresentatie aan de vooravond van het nieuwe wielerseizoen.

Ploegleider Ad Polak had begin winter enkel kunnen dromen van de resultaten die zouden volgen. ,,In totaal bijna twintig overwinningen geboekt”, telde hij. ,,Dat is uniek. Het waren ook geen kleine overwinningen, integendeel. Nick van der Lijke won de Omloop van de Braakman, terwijl Lars Oreel een klassieker in België won evenals de Ronde van Frans-Guyana. Het is een mooi wielerseizoen geweest.”

Dat resulteerde in de overstap van diverse coureurs. ,,Nick van der Lijke keert terug op continentaal niveau bij het Deense Leopard TOGT Pro Cycling. Lars Oreel zal ook vaker tussen de profs te zien zijn bij Metec. Rico van Damme maakte op zijn beurt een mooie overstap naar een Belgisch clubteam en dan mogen we evenmin vergeten dat toppers als de gebroeders Van Dijke en Shirin van Anrooij eveneens hun roots bij onze vereniging hebben.”

Op de goede weg

Het toonbeeld voor Ad Polak dat de vereniging weer op de goede weg is. ,,Er zijn wat mindere jaren geweest met weinig aanwas vanuit de jeugd, maar je ziet dat de investeringen beginnen te renderen. We moeten realistisch zijn, de resultaten van het voorbije jaar waren uitzonderlijk. Desondanks kunnen we stellen dat de vereniging weer op de kaart staat.”

Het stimuleert Polak in zijn aanpak. ,,We zijn op de goede weg en het is nu aan ons om die goede lijn voort te zetten. Een paar jaar geleden hebben we de juiste keuze gemaakt door een speciale afdeling in te richten voor TMZ-renners en dat bleek een gouden zet te zijn. Die categorie telt inmiddels immers de meeste leden van onze club en zorgt zelfs voor aanwas bij de elites en beloften.”

Volgens Polak is er een logische verklaring voor het succes. ,,De laagdrempeligheid van de TMZ spreekt veel renners aan. De wedstrijden zijn niet alleen aantrekkelijk voor elites die het wat rustiger aan willen doen, maar ook interessant voor talentvolle renners die het als een opmaat voor meer zien. De gebroeders Van Dijke zijn daar het ultieme voorbeeld van. Zij hebben in het verleden ook TMZ-koersen betwist.”

Voldoende potentieel

Hoewel met Nick van der Lijke, Lars Oreel en Rico van Damme drie sterkhouders zijn vertrokken, ziet Polak de toekomst rooskleurig in. ,,Natuurlijk kunnen we dit seizoen niet hetzelfde verwachten van de elites en beloften ten opzichte van vorig jaar. Desondanks denk ik dat de jonge selectie voldoende potentieel heeft om verder te groeien de komende jaren.”

Waar in het verleden Polak vaak aan het roer stond van die groep, neemt hij nu vooral de nieuwelingen en junioren onder zijn hoede. ,,Ik heb er zin in. Ruim twintig renners telt de kern van nieuwelingen en junioren. Daarvan zijn de niet-Zeeuwse renners op een hand te tellen en dat maakt me wel ergens trots. Je merkt echt dat de wielersport aan populariteit toeneemt in Zeeland.”

Springplank

Daar blijft de vereniging verder aan werken. ,,Sinds 2021 organiseren we op middelbare scholen clincs in samenwerking met Team Jumbo-Visma. Hopelijk resulteert dat in de komende jaren in een verdere toename van het aantal leden. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat we op termijn weer een springplank naar een hoger niveau voor de diverse talenten kunnen zijn. Met Nathan Traas en Jens Voet hebben we twee gespecialiseerde wielertrainers in huis, dus ik heb er alle vertrouwen in. Renners naar een hoger niveau tillen, daar doen we het voor.”