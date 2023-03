Middelburger Marc Felius met Nederland het ‘derde beste team van de wereld’

In het Turkse Manavgat was Felius afgelopen week met zijn teamgenoten in de poulefase achtereenvolgens te sterk voor Portugal (2-1), de Verenigde Staten (3-0) en Ierland (3-0). In de kwartfinales werd ook Groot-Brittannië aan de zegekar gebonden (2-1). In de halve finale bleek de uiteindelijke wereldkampioen Italië een maatje te groot voor het Nederlands team. In het duel om een bronzen medaille werd na een zware strijd afgerekend met Duitsland (2-1).