Middelburger eet zondag als een Tourrenner in 50 kilometer lange zwemtocht rond Walcheren

Van der Weijden zwom in 2019 de Elfstedentocht van 195 kilometer uit in drie dagen en haalde miljoenen binnen voor KWF Kankerbestrijding. Nieuwenkamp zal ongeveer twaalf uur in het water liggen en verwacht enkele duizenden euro’s op te halen. ,,Ik hoop dat mensen nog blijven doneren. Alle kleine beetjes helpen. Het is niet voor mezelf, dus ik mag deze keer best een beetje inhalig zijn… Ik doe dit voor een zwemvriendin die onlangs te horen heeft gekregen dat ze leukemie heeft.”

De Middelburger noemt zijn onderneming de ‘monstertocht 2.0’. Hij daagde zichzelf in oktober 2021 al uit met het zwemmen langs de volledige Walcherse kust. Van Vrouwenpolder naar het Badstrand in Vlissingen was dat ongeveer 30 kilometer. Nu pakt hij het Kanaal door Walcheren er ook nog bij. ,,Dat is 20 kilometer extra”, weet hij. ,,Maar omdat daar geen stroming is, ga ik er net zo lang over doen als dat stuk op zee. Ik heb nog nooit langer dan acht uur gezwommen. Dus wat daarna komt, is voor mij onbekend.”