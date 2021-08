Mick van Dijke verdubbelt voorsprong in waaieretappe in Ronde van de Toekomst

Internatio­na­le tennistoer­nooi Middelburg oogst lof en biedt potentie voor de toekomst

12 augustus MIDDELBURG - Met zijn fiets komt Sven Vermeulen vrolijk het tennispark van MLTC opgereden. De vorige dag al twee partijtjes in de benen, terwijl hij net terug was uit Polen. Nu speelt hij zijn derde poulewedstrijd op het ITF Seniors-toernooi, want een dag later vertrekt de tenniscoach alweer met een pupil richting Gran Canaria.