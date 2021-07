Mick van Dijke uit Colijnsplaat tekent driejarig contract bij Jumbo-Visma

VLISSINGEN - Wielrenner Mick van Dijke stapt in 2022 over naar de proftak van Jumbo-Visma. Nu zit de 21-jarige coureur uit Colijnsplaat nog bij het opleidingsteam. Hetzelfde geldt voor de Duitser Michel Hessmann.

Sportief directeur Merijn Zeeman laat weten: ,,Mick en Michel hebben een driejarig profcontract getekend, waarbij ze volgend jaar nog veel op zullen trekken met de opleidingsploeg. Qua begeleiding, maar ook qua wedstrijden in een combiteam. In 2022 staan ze al wel op de lijst van het World Tour-team, maar vanaf 2023 stappen ze echt volledig over naar de hoofdmacht. We kiezen voor deze constructie omdat we op deze manier talenten een omgeving aanbieden waarin ze zich op een bepaalde manier moeten stretchen om beter te worden. Er is dankzij de coaches van het development team een hoge doorstroom vanuit ons opleidingsploeg en deze stap verhoogt wederom de inspiratie en de kwaliteit van de beloftenploeg. Mick en Michel hebben laten zien dat ze het in zich hebben om door te kunnen groeien. Dit is de volgende stap voor ze.”

Van Dijke veroverde vorige maand de Nederlandse tijdrittitel bij de beloften. Ook werd hij tweede op het NK op de weg, achter zijn tweelingbroer Tim. ,,Ik had niet durven dromen om profwielrenner te worden”, reageert Mick. ,,Gelukkig heb ik het team weten te overtuigen van mijn capaciteiten. Ze zagen iets in mij en daar heeft het team op ingezet. Samen met de ploeg heb ik heel hard gewerkt en dit resulteert in een profcontract. Daar ben ik heel blij mee en trots op. Ik ben pas anderhalf jaar serieus bezig met wegwielrennen. Daarom denk ik dat het voor mij heel goed is om volgend jaar nog begeleid te worden door de opleidingsploeg. Ik wil geen stap overslaan in mijn ontwikkeling en op deze manier denk ik dat ik het beste door kan groeien.”

De Noord-Bevelander is nu bezig aan een trainingsstage van drie weken in het Franse Tignes. Zijn eerstvolgende koers is de vierdaagse Kreiz Breizh in Bretagne.