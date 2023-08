Mick van Dijke tevreden én teleurgesteld na tijdrit in Sluis; ‘Dat ik qua resultaat hier niet meedoe, is frustrerend’

De laatste drie kilometer zat Van Dijke in ‘een hele duistere wereld’. De renner van Jumbo-Visma was diep gegaan in het rondje van 13,6 kilometer in Sluis, dat hij in bijna zestien minuten aflegde. ,,Het was misschien wel één van mijn betere tijdritten”, zei Van Dijke na afloop. ,,Daar ben ik heel blij mee. Vooral om dat ik op het WK in Glasgow nog hard viel en daar anderhalve week aan opbouw mee heb verloren. Maar dat ik qua resultaat hier niet meedoe, is frustrerend. Dat valt enorm tegen.”