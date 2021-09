Mick van Dijke overtreft maandag de illustere Theo Middelkamp

De tweelingbroers treden min of meer in de voetsporen van Theo Middelkamp, de beroemde Zeeuwse coureur die in 1947 de regenboogtrui won en naar wie later de lokale wielervereniging is vernoemd. De toenmalige inwoner van Kieldrecht reed in 1950 ook een WK heel dicht bij huis. In 1950 was de mondiale titelstrijd namelijk in Moorslede, hemelsbreed 80 kilometer verderop. Hij greep daar het zilver, achter de Belg Briek Schotte. Colijnsplaat en Brugge liggen maar 60 kilometer uit elkaar.