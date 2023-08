Mick van Dijke laat zich voor het WK nog één keer zien in Polen

Okbazgi Kidane kan eindelijk ook de Sportvis­ser­loop aan zijn palmares toevoegen

Okbazgi Kidane uit Poortvliet heeft al flink wat wedstrijden gewonnen in Zeeland, maar bij de Sportvisserloop was hem dat nog nooit gelukt. De afgelopen twee edities was zesvoudig winnaar Tim Pleijte hem steeds te snel af. Maar woensdag was het voor Kidane wel raak in Yerseke. Monique Verschuure, eigenaresse van de Sportvisser, won de wedstrijd bij de vrouwen voor de vijfde keer.