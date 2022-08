Mick van Dijke kaapt jongerentrui terug in Duitsland

De Zeeuwse renner van Jumbo-Visma verspeelde die trui in rit 1 aan een Italiaan (Jonathan Milan), maar die kwam een dag later ver achter Van Dijke binnen. Van Dijke eindigde in het eerste peloton (als zestiende, met Alexander Kristoff als winnaar) en blijft vijfde in het algemeen klassement, nu aangevoerd door Alberto Bettiol.