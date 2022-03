Mick van Dijke houdt dapper stand in klim- en sprintgeweld van Mathieu van der Poel

Zeeuwse volleybal­staf door twee zeges op rij weer in linker rijtje van de eredivisie

UTRECHT - Ivo Munter en Ard Kramer nestelden zich zaterdag in de eredivisie met de volleybalsters van Laudame Financials/VCN door twee zeges op rij terug in het linker rijtje. Nadat woensdag met 3-0 was gewonnen van Eurosped, boekte de Zeeuwse staf in Utrecht een 2-3-zege.

19 maart