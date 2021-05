Michiel Goegebeur uit Terneuzen ligt op koers voor beruchte The Ocean Race

LORIENT - Deelname aan de The Ocean Race, de roemruchte zeilrace rond de wereld, lonkt voor Terneuzenaar Michiel Goegebeur. De kans is groot dat hij bij de editie van 2022-2023 meegaat op een Oostenrijkse boot. ,,Niets is zeker, maar het ziet er goed uit”, vertelt hij. ,,Ik hoor nu al bij de kern van de ploeg. Het zou vreemd zijn als dat volgend jaar niet meer het geval is.”

Vandaag begint de pas 21-jarige Goegebeur met The Austrian Ocean Race Project aan The Ocean Race Europe. Dat is het kleine broertje van die vier- of vijfjaarlijkse reis rond de globe. In twintig dagen zijn er drie etappes, op de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Er doen zeven boten mee. ,,Je moet dit zien als voorproefje van wat volgend jaar komen gaat”, zegt de Zeeuws-Vlaming. ,,Het is voor al onze teamleden een belangrijke test. En dan bedoel ik niet alleen de zeilers, maar ook alle mensen die op de achtergrond aan het project meehelpen. Aan wal moet er ook altijd veel geregeld worden.”

Quote Veel zeilers in ons team hadden tot voor kort nooit op zo’n grote boot gevaren, maar ik juist bijna alleen maar... Michiel Goegebeur

Oostenrijk is een nieuwe speler in het zeezeilen. Voor The Austrian Ocean Race Project is alles ‘de eerste keer’. Goegebeur heeft een belangrijke functie aan boord. Hij mag dan nog erg jong zijn, hij brengt wel een enorme hoeveelheid ervaring mee. Als toptalent op de Ocean Races Academy in Breskens maakte hij al veel meters in een VO65 en daarna deed hij dat ook aan boord bij Team Childhood. ,,Veel zeilers in ons team hadden tot voor kort nooit op zo’n grote boot gevaren, maar ik juist bijna alleen maar...”

Vroeg in 2020 kwam de Terneuzenaar in contact met Gerwin Jansen, de Nederlandse schipper op de Oostenrijkse boot. Goegebeur wist dat hij bezig was met dit project en zei: ‘Als je nog iemand nodig hebt, doe dan maar een belletje’. Al snel kwam dat telefoontje en kon hij op proef komen: hij maakte een oversteek naar de Caraïben mee en zeilde daar met de Oostenrijkers een wedstrijd. ,,Ze waren tevreden over me en toen is het balletje gaan rollen”, vertelt hij. ,,Het is mooi dat ik sindsdien met al mijn kennis een bijdrage kan leveren.‘’