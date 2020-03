‘Met zulk mooi weer wil je toch naar buiten om te sporten?’

Zeeuwse wieler­ploeg Middelkamp mag niet meedoen aan Omloop van de Braakman

15:53 PHILIPPINE - Het zal even wennen zijn, maar voor het eerst in jaren zullen de club­renners van ZRTC Theo Middelkamp niet te bewonderen zijn in de Omloop van de Braakman. Naast de traditionele ploegen uit de Topcompetitie zijn de drie wildcards vergeven aan Lotto-Soudal U23, Beat Cycling Club en de Noorse nationale selectie. ,,We betreuren het ontbreken van ZRTC Theo Middelkamp, maar het is niet anders”, aldus wedstrijdvoorzitter Edwald Martijn.