Met Dante de Ruijsscher samen is het in Terneuzen eindelijk raak voor IJssel Nikkels

Wieleromni­um Hulst valt in de smaak bij jong en oud

Blije gezichten, overwegend droge weersomstandigheden en een groot deelnemersveld. Het wieleromnium in Hulst was uniek in zijn soort en een daverend succes. Diverse disciplines voor TMZ-renners werden afgewisseld met dikkebandenraces. ,,We kunnen op een geslaagde editie terugkijken”, stelde wedstrijdvoorzitter Jan Kant.

2 oktober