Meppelder pakt op WK taekwondo derde wereldtitel

INZELL - Nina Meppelder uit Kattendijke is zaterdag voor de derde keer in haar carrière wereldkampioene taekwondo geworden. In de Duitse plaats Inzell was ze bij de discipline ‘sparren’ opnieuw de sterkste in de categorie +75 kilo.

Meppelder hoefde maar voor drie partijen de mat op. Woensdag won ze al van de Argentijnse Anna Coronel. Zaterdag versloeg ze in haar halve finale vervolgens de Amerikaanse Jamie Raybourn. Aansluitend versloeg ze in de eindstrijd de Australische Caitlyn Jones. De Zeeuwse was ook als eerste geplaatst.