Megascore voor Nieuwenhuis en haar werkwillige Salomea

Liever de Aagtekerke­run dan een fietstrai­ning; ‘Zo kon ik eindelijk weer eens in eigen provincie lopen’

Monique Verschuure loopt relatief weinig wedstrijden in Zeeland. De Aagtekerkerun van zaterdag was haar eerste sinds de Kustmarathon van 1 oktober. ,,Ik was vrij vandaag en dus kon ik nog mooi iedereen even zien, voor de drukke feestdagen er weer aankomen”, zei de Yersekse caféhoudster. Het evenement in het Walcherse dorp is daar ook zeer geschikt voor. Hardlopen is er haast een bijzaak.

17 december