Megan Arens uit Kruiningen wint Bergomloop

Ricardo Sint Nicolaas raapt weer 's een zege op, Erwin Harmes leidt in driedaagse

WESTENSCHOUWEN - Ricardo Sint Nicolaas van av Flakkee was in de halve marathon in Westenschouwen een klasse apart. Hij finishte na 21,1 km in 1 uur, 11 minuten en 54 seconden. Martijn de Kok werd verrassend tweede. Door het uitvallen van Monica Sanderse ging de winst bij de vrouwen naar Ada Geuze uit Middelburg.

20 augustus