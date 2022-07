Megan Arens uit Kruiningen vijfde op Europees Jeugd Olympisch Festival

Clubren­ners krijgen herkansing in Omloop van de Braakman

PHILIPPINE - Een herkansing. Zo kun je de Omloop van de Braakman voor clubrenners zonder contract zeker beschouwen. De wedstrijd is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in de Topcompetitie, maar voor clubrenners was er de laatste jaren weinig te halen. Organisator Edwald Martijn brengt daarin verandering met een nieuwe Clubcompetitiewedstrijd. ,,Het is een unieke kans om alsnog onze mooie klassieker te winnen.”

14 juli