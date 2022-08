Megan Arens kan opnieuw juichen in Belgische Ardennen

Ethan Hayter wint Ronde van Polen, Mick van Dijke eindigt als 65ste

De Britse wielrenner Ethan Hayter heeft de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. In de slotrit naar Krakau kwam de leidende positie van de 23-jarige Brit in het algemeen klassement niet meer in gevaar. Mick van Dijke uit Colijnsplaat eindigde als 65ste in het eindklassement met een achterstand van ruim zeven minuten op de winnaar. In de slotrit werd de Zeeuw van Jumbo-Visma 99ste

5 augustus