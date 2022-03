Mees Leijnse komt met DZK als winnaar uit de keepersstrijd

Nieuwer­kerk­se is na járen uit de brand: ze kan weer sporten dankzij geleende handbike

NIEUWERKERK - Marinda Bolle kan ein-de-lijk weer sporten. De 43-jarige inwoonster van Nieuwerkerk kreeg deze week een handbike op proef, waarmee ze aan haar conditie en kracht in haar armen kan werken. ,,Jarenlang kreeg ik bij de gemeente ‘nee’ te horen als ik hier een verzoek voor deed”, vertelt ze. ,,Maar nu is heel Zeeland aangesloten bij de organisatie Uniek Sporten en lukt het wel. Die zorgt ervoor dat je zo’n dure voorziening - je praat al gauw over duizenden euro’s - niet zelf hoeft aan te schaffen.”

26 maart