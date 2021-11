Meer dan geslaagde terugkeer Shirin van Anrooij in Tabor

TABOR – Op de plek waar het in 2020 zo vreselijk mis ging voor Shirin van Anrooij reed ze zondag één van de beste wereldbekerwedstrijden in haar carrière. De negentienjarige Kapelse finishte in Tabor als zevende en steeg naar de zesde plaats in het algemeen klassement.

De wedstrijd in Tsjechië was voor de Zeeuwse beladen, omdat ze vorig jaar zwaar ten val kwam en een diepe vleeswond in haar arm opliep. Daardoor zat haar seizoen er meteen op. Voorafgaand aan haar terugkeer in Tabor gaf ze wel aan zenuwachtig te zijn, maar daar was tijdens de race weinig meer van te zien.

De kersverse Europees kampioene bij de beloftes mocht van de eerste startrij vertrekken en was meteen ook goed weg. Ze handhaafde zich lange tijd in een kopgroep van zeven. Soms moest ze even een gaatje laten vallen, maar vervolgens knokte ze weer terug. Pas in de laatste ronde was ze echt geklopt.

Uiteindelijk kon Shirin van Anrooij niet op tegen achtereenvolgens wereldkampioene Lucinda Brand, Puck Pieterse, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema en Kata Blanka Vas. Ze finishte op 25 seconden van de winnares.

De Zeeuwse passeerde Yara Kastelijn in de WB-stand. Ze heeft nu precies 100 punten. Volgende week zondag is meteen de volgende World Cup in Koksijde.

Stand wereldbeker elite-vrouwen:

1. Lucinda Brand 187

2. Denise Betsema 168

3. Puck Pieterse 142

4. Kata Blanka Vas 125

5. Marianne Vos 102

6. Shirin van Anrooij 100

7. Yara Kastelijn 96