Medailleregen voor Zeeuwse zwemmers op NK masters

Linda van de Ree (60+) van De Ganze uit Goes veroverde in een Nederlands Masters Record van 43,06 de nationale titel op de 50 meter schoolslag. Ook op de 100 meter schoolslag pakte zij de zege in 1.34,68, een nieuw Zeeuws Masters Record (ZMR). Op de 100 meter vrije slag werd zij derde.

In de categorie 65+ was Marijke van Hoek (DZK) goed voor drie keer goud en drie keer zilver. Zij tikte als eerste aan op de 50, 100 en 200 meter schoolslag en werd tweede op de 50, 100 en 200 meter vrije slag. Clubgenoot Jan Brink (60+) pakte vijf individuele medailles. Zo boekte hij zeges op de 800 meter vrije slag, de 400 meter en 200 meter wisselslag (ZMR: 2.44,40). Op de 100 meter en 200 meter vrije slag (ZMR: 2.22,29) tikte hij als tweede aan.

Piet Schop (70+, De Bevelanders) viel maar liefst acht keer in de prijzen. Zo behaalde hij goud op de 100 meter vlinderslag en 200 meter schoolslag. Op de 50 meter schoolslag (ZMR: 45,96), de 100 meter schoolslag, de 100 meter vlinderslag, de 200 meter wisselslag (ZMR: 3.41,71), de 400 meter vrijeslag en de 800 meter vrije slag eindigde hij als tweede. Verder leverde zijn race op de 1500 meter vrije slag een bronzen medaille op.

Zijn clubgenoot Benjamin Vermeulen zegevierde in de jongste categorie (20+) op de 50 meter vrije slag in 25,40 (ZMR) en op de 200 meter schoolslag in 2.35,69 (ZMR). Op de 100 meter schoolslag (ZMR: 1.09,30) en de 200 meter vrije slag pakte hij zilver. Kalle van Gemert (25+, DZK) behaalde in een nieuw ZMR van 2.02,06 de nationale titel op de 200 meter vrije slag.

In de categorie 50+ zwom Ronald van Ombergen (DZK) naar het zilver op de 50 meter (ZMR: 34,37) en de 100 meter schoolslag (ZMR: 1.21,45). Ploeggenoot Eelco van Gemert (50+) werd derde op de 50 meter vlinderslag en de 200 meter vrije slag. In de jongste damescategorie (20+) vlinderde clubgenote Janice Provoost naar het brons in 30,13.

Estafette

Twee estafetteploegen van DZK vielen eveneens in de prijzen. Zo zwom in de categorie 200+ het mannenteam van Eelco van Gemert, Ronald van Ombergen, Sandy Pleyte en Jan Brink naar de overwinning op de 4x100 meter vrije slag en naar het brons op de 4x50 meter wisselslag. Het gemengde 100+-team bestaande uit Tom van Gils, Eva van Elsen, Kirsten Walraven en Kalle van Gemert behaalde de nationale titel op de 4x100 meter vrije slag en werd derde op de 4x50 meter wisselslag.