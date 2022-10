Medaille Kustmarathon komt eraan, misschien hangt-ie zaterdag al om je nek

Heb je de Kustmarathon of één van de aanverwante onderdelen uitgelopen, dan krijg je misschien zaterdag al je medaille. Dat laat Morien Janse, lid van het organisatiecomité, weten. Het nasturen van de 9000 herinneringsplakken is wel een financiële strop van enkele duizenden euro’s.

In Zoutelande zaten ze een kleine week geleden, vlak voor de Ladiesrun, met de handen in het haar. De medailles voor de finishers waren er nog niet. Later op de vrijdag zei Janse dat ook de deelnemers aan de overige nummers niet meteen op het aandenken hoefden te rekenen. ,,We gaan ze allemaal opsturen”, gaf ze toen aan. En om er nog een positieve draai aan te geven, voegde ze eraan toe: ,,Op die manier verlengen we gewoon het Kustmarathonweekend voor iedereen…”

Koerier

Het organisatiecomité had, net als bij de voorgaande edities, de medailles besteld bij Prom’es, een bedrijf in het Zuid-Hollandse Molenaarsgraaf dat allerhande sportprijzen kan leveren. Prom’es liet ze in het buitenland maken, waarna ze verscheept werden naar Nederland. ,,Niemand had verwacht dat het zo lang zou duren deze keer”, vertelde Janse donderdag. ,,Wij hebben ze in mei al besteld. Een bedrijf als Prom’es houdt ook rekening met vertragingen. Toen het schip donderdag in de haven van Rotterdam aankwam, leek er ook niets aan de hand. Tot vrijdagmiddag hadden ze in de haven van Rotterdam zelfs een koerier klaar staan om alles naar Zoutelande te brengen. Maar het duurde heel lang voordat de douane de container vrijgaf. Uiteindelijk gebeurde dat pas woensdag.”

Online kregen de organisatoren van de Kustmarathon verwijten dat ze zich niet zo afhankelijk moesten maken van het buitenland. Janse noemt het echter overmacht en is blij dat heel veel deelnemers dat ook inzagen. ,,We hebben heel veel leuke reacties gehad in het weekend zelf. Atletiekverenigingen wilden bijvoorbeeld helpen door zelf alle medailles bij hun leden te brengen. Maar we laten dat aan postbedrijven over. Bij Prom’es hebben ze de handjes om alles in enveloppen te doen. Vrijdag bieden ze het aan bij de post.”

De Kustmarathon is niet verzekerd voor deze strop. Naar verwachting kost dit de Kustmarathon meerdere duizenden euro’s. ,,Maar ze niet versturen is geen alternatief. De mensen willen die medaille graag hebben. Zaterdag is-ie er bij waarschijnlijk velen al. Achteraf vind ik dat nog best snel.”