Mecanicien Patrick van Straten in Tour de France Femmes: ‘Steeds klaar om te remmen en te rennen’

Het begon allemaal met een telefoontje van Servais Knaven, een maand of twee geleden. Of hij mee wilde naar de Tour? Via zijn partner Natascha den Ouden is Knaven op de achtergrond bij het team betrokken. Ook hun dochters Britt en Senne maken deel uit van de opleidingsploeg die rijdt op een Nederlandse licentie. Lang hoefde Van Straten niet na te denken over het aanbod. Natuurlijk wilde hij mee, als wielerman in hart en nieren. ,,Ook als mecanicien ga je voor het hoogst haalbare.’’

Van Straten is geen onbekende in het peloton. Met zijn technische vaardigheden is hij ook bij ploegen als Bike Aid en Multum-Accountants een welkome freelancer in de koers. Thuis heeft hij bovendien zijn eigen wielerzaak en is hij voorzitter van de plaatselijke tourclub. Om zijn kennis te verbreden volgde hij vorig jaar een vier weken durende UCI-cursus voor mecaniciens, in Zwitserland. Hij nam er graag een groot deel van zijn vakantiedagen voor op. Van Straten verbleef in het atletenhotel van de UCI, met de werkplaatsen vlakbij onder de velodroom. ,,Ik voelde me een kind in de speeltuin.’’