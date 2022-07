Mauricio González voert ook in Yerseke een oranje meute aan

23ste finale voor Pattinama-Kerkhove na marathon­par­tij met eindsprint

CORROIOS-SEIXAL - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove uit Zierikzee heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi in Corroios-Seixal in Portugal. In een marathonpartij rekende ze in de halve finale af met de als eerste geplaatste Chinese Lin Zhu.

