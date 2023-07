Maureen Arens geeft Baloise Ladies Tour extra Zeeuwse glans met plek in top 10

Maureen Arens (20) heeft zich de afgelopen dagen laten zien in de Baloise Ladies Tour. De jonge wielrenster uit Kruiningen is knap negende geworden in de rittenkoers door Nederland en België.

Arens ging zondag als de nummer tien van het klassement van start aan de laatste rit, in en om het Vlaamse Deinze. Ze droeg bovendien de oranje trui, waar de beste Nederlandse in rijdt. Dat was Lucinda Brand, maar als leidster in het algemeen klassement droeg zij al een andere trui. Daarom kreeg Arens het oranje om haar schouders.

In het Oranje klom de jonge Zeeuwse in de slotrit nog een plaatsje in het klassement. Ze werd 32ste in de slotrit en schoof dankzij dat resultaat op naar plek negen. De Thoolse Britt de Grave werd 39ste in de slotetappe en 80ste in het eindklassement. Rosita Reijnhout uit Wolphaartsdijk haalde de laatste rit niet. Zij stapte voor de tweede rit al niet meer op de fiets.

De Baloise Ladies Tour kreeg overigens niet alleen een mooi Zeeuws tintje dankzij de negende plek van Arens. De koers was ook twee keer op Zeeuws grondgebied. Woensdag begon de meerdaagse met een proloog in Vlissingen en zaterdag ging etappe 3A, met finish in Knokke-Heist, van start in Breskens.