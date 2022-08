Maureen Arens eindigt als 45ste in zesdaagse ronde door Scandinavië

Stijn Sprinkhui­zen strandt in kwartfina­le op WK tennis voor senioren in Lissabon

LISSABON - Het WK tennis voor ‘Young Seniors’ in Lissabon zit er op voor de twee Zeeuwse deelnemers. Stijn Sprinkhuizen was de laatst overgeblevene in het mannendubbel 30+, waarin hij met zijn Mexicaanse dubbelpartner na twee eerdere winstpartijen strandde in de kwartfinales. In het enkelspel werd de speler van MLTC in de tweede ronde in drie sets uitgeschakeld.

11 augustus