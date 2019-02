Mathieu van der Poel voltooit Hulster hattrick in Vestingcross

Denise Betsema neemt zege nummer 13 mee uit Hulst

14:36 HULST - Denise Betsema won zondag de vrouwenwedstrijd van de Vestingcross. Daarmee sloeg de veldrijdster uit Texel een dubbelslag, want zaterdag had ze ook al de Noordzeecross in Middelkerke gewonnen.